Adıyaman'da damdan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'da damdan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, damdan düşen kişi yaralandı.

Adıyaman'da damdan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, damdan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Hamdi Gülten (69), Yeni Besni Mahallesi'ndeki evinin damında bulunduğu sırada, dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Gülten, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gülten'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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