Adıyaman'da dam düşen kişi yaralandı
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Adıyaman'da dam düşen kişi yaralandı

03.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:28
Adıyaman'da dam düşen kişi yaralandı

Adıyaman'da evinin damından düşen yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da evinin damından düşen yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Bebek köyünde yaşayan Şükrü Kaya (65), tek katlı evinin damında oturduğu esnada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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