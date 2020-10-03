Adıyaman'da dam düşen kişi yaralandı
03.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:28
Adıyaman'da evinin damından düşen yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da evinin damından düşen yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Bebek köyünde yaşayan Şükrü Kaya (65), tek katlı evinin damında oturduğu esnada dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül