Adıyaman'da bin 341 uçak trafiği yaşandı - Haberler
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Adıyaman'da bin 341 uçak trafiği yaşandı

Adıyaman'da bin 341 uçak trafiği yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman Havalimanının 2021 yılının uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

ADIYAMAN (İHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman Havalimanının 2021 yılının uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Adıyaman Havalimanına 2021 yılı içerisinde 131 bin 893 yolcu, bin 341 uçak trafiği, bin 272 ton ise yük trafiği (kargo+posta+bagaj) gerçekleşti.

Adıyaman Havalimanı'nda Aralık ayı içerisinde ise, iç hatlar yolcu trafiği 13 bin 710, iniş-kalkış yapan uçak trafiği 111, yük trafiğinin ise 114 ton olduğu açıklandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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