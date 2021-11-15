Adıyaman'da 40 milyon yıllık tek hücreli deniz fosilleri bulundu - Haberler
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Adıyaman'da 40 milyon yıllık tek hücreli deniz fosilleri bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Adıyaman'da 40 milyon yıllık tek hücreli deniz fosilleri bulundu

ADIYAMAN'da, 40 milyon yıllık olduğu belirlenen hücreli deniz canlısı olan 4 fosil bulundu.

ADIYAMAN'da, 40 milyon yıllık olduğu belirlenen hücreli deniz canlısı olan 4 fosil bulundu.

Bölükyayla köyünde oturan Gülcan Öztürk (21), kırsal alanda dolaşırken yerde 4 farklı taş çeşidine rastladı. Öztürk, internetten araştırarak taşların fosil olduğunu anlayınca, Müze Müdürlüğüne başvurdu. Fosilleri Müze Müdürlüğü'ne teslim eden Öztürk, "Farklı şekli nedeniyle taşlar dikkatimi çekti. Araştırınca fosil olduğunu fark ettim ve müzeye getirdim" dedi.Yapılan ön incelemede fosillerin tek hücreli deniz canlılarına ait olduğunun belirlendiğini ifade eden Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Ekiplerimizin, ilk incelemesinde fosillerin 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit ettik. Vatandaşımıza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.


Adıyaman'da 40 milyon yıllık tek hücreli deniz fosilleri bulundu

Adıyaman'da 40 milyon yıllık tek hücreli deniz fosilleri bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

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