Adıyaman'da 240 aileye yardım kolisi ulaştırdı

Adıyaman'da bir sivil toplum kuruluşu tarafından Kurban Bayramı süresince 240 aileye yardım kolisi ulaştırıldı.

Her yıl bayramlarda geleneksel olarak yaptıkları çalışmalarla ailelerin duasını alan dernek yetkilileri bu yılda Kurban Bayramı'nda yaptıkları çalışmalarla ailelerin yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı'nda Adıyaman'da yaptıkları yardım çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Cansuyu Derneği Adıyaman İl Başkanı Cengiz Karadağ, "Dernek olarak yaptığımız çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Dernek olarak bizler sürekli olarak insanlarımızla irtibat halindeyiz. Ziyaret ettiğimiz her aileyi kayıt altına alarak onların yıl içerisindeki bütün yardımlarını dernek olarak karşılamaktayız. İnsanlarımıza ulaştığımız andan itibaren ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Daha sonrasında aile fertlerinin ihtiyaçlarına göre o aileye yardım yapmaktayız. Bu Kurban Bayramı'nda da Adıyaman genelinde aileleri ziyaret ederek derneğimize yapılan bağışlarla alınan yardım kolilerini maddi durumu iyi olamayan ailelere ulaştırdık. Gittiğimiz her yerde ailelerin bizlere ve kolilerin hazırlanmasında katkı sunan hayırseverlere dua etmesi bizleri oldukça mutlu etmiştir. Bu Kurban Bayramı'nda Adıyaman genelinde 240 gıda kolisini maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırdık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı