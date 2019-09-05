Adıyaman cihan'ın karaciğeri 13 yaşındaki çocuğa umut oldu

05.09.2019 12:52

Cihan'ın karaciğeri 13 yaşındaki çocuğa umut oldu

Adıyaman'da kalp hastası Cihan Uğur (21), rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı. Uğur'un karaciğeri 13 yaşındaki bir çocuğa nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

Kent merkezinde yaşayan kalp hastası Cihan Uğur, 6 gün önce rahatsızlanınca tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Uğur, dün gece geç saatlerde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Organ Nakil Merkezi yetkilileri gencin ailesiyle görüştükten sonra aile evlatlarının karaciğerini bağışlama kararı aldı. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezi'ne gelen Prof. Dr. Fatih Özdemir başkanlığındaki ekip, yaklaşık 3 saat süren operasyonla Cihan Uğur'un karaciğerini aldıktan sonra organ 13 yaşında bir hastaya nakletmek üzere Malatya'ya götürüldü.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan organ naklinin önemine dikkat çekti. Dr. Doğan, 21 yaşındaki hastamız yaklaşık 6 gün önce kalp kapağındaki rahatsızlık nedeni ile kalbi durduğu için 112 ekipleri tarafından müdahale edilip hastanemize getirildi. Burada tedaviye alınan Cihan Uğur ne yazık ki kurtarılamadı. Hastamız kronik böbrek yetmezliği nedeni ile tedavi gören bir diyaliz hastamızdı. Ailesi organ naklinin önemini bildiği için organ nakli konusunda olumlu davranıp nakle izin verdiler. Malatya'dan gelen ekibimiz yapılan tetkikler sonrasında karaciğer nakli için bir hastaya şifa olmak adına karaciğerini alarak organ naklini gerçekleştireler. Diğer organları bağışlanabilecek durumda değildi. Cihan Uğur'un karaciğeri 13 yaşındaki bir çocuğumuza umut olacak dedi.

Kaynak: DHA