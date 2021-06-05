Adıyaman Beşpınar mesire alanına spor tesisi yapılacak

Adıyaman'da bulunan Beşpınar mesire alanındaki 76 dönümlük alana spor tesisi yapılacak.

Adıyaman'da bulunan Beşpınar mesire alanındaki 76 dönümlük alana spor tesisi yapılacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, 50 dönümü hazineye, 26 dönümü ise İl Özel İdaresine ait olan alanı spor tesisi inşa edilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ettiklerini belirtti.

Çuhadar, kentin çağdaş güzel bir tesise Gençlik ve Spor Bakanı ve milletvekillerinin desteği ile kavuşacağını, buranın ileride de Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'un kullanabileceği bir spor alanı olacağını ifade etti.

Kente spor tesisi kazandırılacağı müjdesini veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise şöyle konuştu:

"Beşpınar mesire alanında 76 dönümlük alan var ve hazırda spor tesisleri de var. Bu merkezin içerisinde bir kamp yeri olarak da kullanılabilecek olan merkez. Bu merkezde Adıyamanspor'umuzun konaklayabileceği spor yapabileceği idman yapabileceği bu alanı istedik ki İl Özel İdaresinden Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsisini yapalım ve bu alanda da spor tesisi yapalım ve sporcularımıza sunalım istedik. Gençlik ve Spor Bakanımız da Adıyaman'a yakın zamanda gelecek ve burayı kendisine göstereceğiz. İl Özel İdaremizin de imkanlarını değerlendirerek Adıyaman'a yakışır bir spor tesisi kazandıracağız. Bu tesislerimizin alt yapıdaki sporcularımızın gelişmesi için çok önemlidir. Adıyamanspor'da ilk defa böyle güzel bir tesise kavuşacak. Bu alan gerçekten çok önemli, etkileyici. Spor ve sosyal alan olarak kullanılacak bir alan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül