Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı

Adıyaman Barosunun yapılan olağan genel kurulunda Avukat Bilal Doğan başkan seçildi.

Adıyaman Barosunun yapılan olağan genel kurulunda Avukat Bilal Doğan başkan seçildi.

İl merkezinde bulunan bir otelin salonunda gerçekleştirilen Adıyaman Barosunun 26.olağan genel kurulunda Bilal Doğan, Hakan Varan, Ekrem Fırat, Hasan Demir ve Muzaffer Canlı başkanlık için yarıştı. 434 Delegenin bulunduğu Adıyaman Barosu seçimlerine il merkezinden ve ilçelerinden çok sayıda avukat katıldı. 377 Kişinin oy kullandığı baro seçimlerinde Bilal Doğan 139, Hasan Demir 90, Hakan Varan 69, Ekrem Fırat 58, Muzaffer Canlı 21 oy aldı. 139 Oy alan Bilal Doğan Adıyaman Barosuna başkan seçildi.

Baro seçimlerinin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini söyleyerek herkese teşekkür eden Başkan Bilal Doğan, "Adıyaman Barosu bir bütün halinde, bütün paydaşlarıyla her zaman bir aradadır. Son dönemde sayımızın da artması özellikle genç meslektaşlarımızın gelmesiyle beraber profesyonel baro anlayışına geçmemiz gerekiyordu. Baromuzun tüm dinamiklerini harekete geçirecek ortak paydada buluşturacak bir yapıya ihtiyaç vardı. Biz bu amaçla yola çıktık. Adıyaman Barosu üyesi olmanın ayrıcalığını yaşayacak üyelerimiz. Bizler bu ortak duyguyu sağlamak için yola çıktık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı

Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı

Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Bergen Göksel Gülşen Burak Yamantürk
Spor Muslera Cristiano Alex Teixeira Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 19:17:26. #1.11#