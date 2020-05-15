Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk İstanbul Avcılar'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen semt pazarındaki yoğunluk dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı pazarda yasak olduğu halde bazı kişilerin yine ürünleri elleriyle seçtiği görüldü.

Avcılar'da semt pazarında aşırı kalabalık oluştu. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görüldü.

PAZARA AKIN ETTİLER

Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki semt pazarında öğle saatlerinden itibaren kalabalık oluştu. Çarşamba gününe kadar sürecek kısıtlama öncesi çok sayıda kişi pazara akın etti.

ÜRÜNLERİ ELLERİYLE SEÇTİLER

Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görülürken belediyesi ekiplerinin yaptığı uyarılar yetersiz kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı pazarda yasak olduğu halde bazı kişilerin yine ürünleri elleriyle seçtiği görüldü.

HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM

Meyve satan pazarcılardan biri, 35 yıldan bu yana burada bulunduklarını belirtirken, "Bugün pazar kalabalık. İnsanların hepsi burada. İnsanlar 4 günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecekleri için alışverişe gelmişler. Bu biraz yoğunluk teşkil etti. Her şeyi devletten beklememek lazım. Sosyal mesafeyi insanların koruması lazım. Herkese bir zabıta, polis koymanın imkanı yok. Havalar sıcak olduğu ve oruç olduğu için maskelerini takamayanlar da var. Herkesin maske ve sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA