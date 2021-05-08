Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışması
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Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışması

Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 3 bin yıllık tarihi Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 3 bin yıllık tarihi Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Van Gölü Adilcevaz kıyılarında bulunan ve 3 bin yıllık Urartular dönemine ait tarihi Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kalenin restore edilmesinin bölgenin turizmi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yaptığımız görüşme ve müracaatlar sonucunda bugün bu tarihi kalede restorasyon çalışmalarına başlandı. Van Gölü'nün kıyısında bulunan Adilcevaz bir açık hava müzesi gibidir. Bir kısmı çok bilindik, büyük bir kısmı ise hak ettikleri değeri almamış tarihi eserler, Adilcevaz'ın çevresine dizilmişlerdir. İlçe merkezinin hemen batısındaki tepenin üzerinde bulunan ve Urartular dönemine ait, aynı zamanda bölgede ve burada hakimiyet kuran bütün medeniyetler tarafından kullanılan tarihimiz ve kültür mirasımız için çok önemli olan Adilcevaz Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle restore edilip ilçemizin ve bölgemizin turizmine kazandırılacak. Adilcevaz Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların yanı sıra, tarihi ve kültür miraslarımıza da sahip çıkmaya devam ediyoruz. Yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde Urartular döneminden kalan Kef Kalesi'nde de arkeologlar tarafından kazı çalışmalar başlayacak. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte hem ilçemiz turizmine önemli bir katkı sağlanmış olacak, hem de tarihi yapılarımızı aslına uygun olarak gün yüzüne çıkartmış olacağız. Bu projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, Bitlis Milletvekillerimiz Vahit Kiler, Cemal Taşar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Urartular dönemine ait olan 3 bin yıllık tarihi kale; Türklerin Anadolu'ya adım atmasıyla birlikte Selçuklular, Harzemşahlar, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Safevilerin egemenliği altına girmiş, 1534'te Osmanlı yönetiminde büyük önem kazanıp bir sancak merkezi olmuştur. - BİTLİS

Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışması
Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışması
Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışması
Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışması
Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışması
Adilcevaz Kalesinde restorasyon çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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