Adilcevaz'da 'Kadın Danışma Birimi' kuruldu

17.10.2019 11:01

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi bünyesinde 'Kadın Danışma Birimi' kuruldu.



Adilcevaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen birim sayesinde, her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma riski taşıyan, sorunları olan, nereye nasıl başvuracağını bilemeyen kadınlara ücretsiz olarak psikolojik danışma hizmeti veriliyor. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kadın sorunlarına yönelik çözümler üretmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz 'Kadın Danışma Birimi' ile kadınlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Tüm kadınlar bu birime gönül rahatlığıyla başvurabilir. Birimdeki görevli arkadaşımız kendilerine her türlü yardımı yapacaklardır. Belediyemiz hizmet binasında bulunan 'Kadın Danışma Birimi'nde kadınlarımızın her türlü sorunları ile ilgilenilmektedir. Birimde bulunan danışman personelimizle görüşmek isteyenler hafta içi günün her saati gelip hizmetimizden istifade edebilirler. Aynı zamanda konferanslar ve danışmanlık aracılığıyla kadınlara yasal hakları ve sağlıklı aile içi etkin iletişim konularında kitlesel eğitimlerde verilecektir. Bu birimin başta kadınlar olmak üzere ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Adilcevaz Belediyesi bünyesinde bulunan 'Kadın Danışma Birimi'nde 0434 311 30 08 numaralı telefondan randevu alınabileceği bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA