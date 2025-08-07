Bu kritik eşleşme, temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki yolculuğu için büyük önem taşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleye dair tüm detaylar merak ediliyor. St Patrick's Beşiktaş tek maç mı, rövanşı var mı?

ST. PATRİCK'S – BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

St. Patrick's:

Anang; Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond; Lennon, Leavy, Mulraney, Power; Baggley, Melia

Beşiktaş:

Mert; Svensson, Paulista, Necip, Emirhan; Demir Ege, Kartal, Kayra; João Mário, Rafa Silva; Muçi, Abraham

ST. PATRİCK'S – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak. Beşiktaş'ın bu maçta iyi bir skorla sahadan ayrılması, rövanş öncesinde önemli bir avantaj sağlayabilir.

Heyecanla beklenen bu mücadele, S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda HT Spor kanalının da bu maçı şifresiz yayınlaması bekleniyor. Böylece futbolseverler maçı hem dijital ortamdan hem de televizyon ekranlarından takip edebilecek.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki bu önemli sınavını canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın kanalları ve platformlar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. S Sport Plus üzerinden ücretli şekilde yayınlanacak olan maçın, HT Spor'da şifresiz olarak da verilmesi bekleniyor, bu da geniş bir izleyici kitlesine erişim sağlayacak.

ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

St Patrick's Beşiktaş maçı iki maç üzerinden oynanacak. 2. maç İstanbul'da oynanacak.