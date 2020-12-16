Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita normale dönüyor
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Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita normale dönüyor

16.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:11

Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita normale dönüyor Madenci şehri Zonguldak korona virüs ile mücadele ediyor Zonguldak'ta yeni tip korona virüs vakalarında artış yaşanmasının ardından kentin adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlanmıştı.

Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita normale dönüyor

Madenci şehri Zonguldak korona virüs ile mücadele ediyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yeni tip korona virüs vakalarında artış yaşanmasının ardından kentin adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlanmıştı. Korona virüs haritası alınan tedbirler ile birlikte yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bir dizi sokağı çıkma ve seyahat kısıtlamaları getirilmişti. Alınan tedbirlerin etkili olmasının ardından önlemler gevşetilerek kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak son bir aylık süreçte Zonguldak'ta vakalarda ciddi oranda artış yaşandı. Hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirleri kent genelinde etkisini göstermeye başladı.

Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında bulunan korona virüs haritasında kent merkezindeki yüksek risk uyarısı normale dönmeye başladı. Ali Doğan Germekaş, "İnsanlar pek yakınlarında kendilerinde bu korona virüsü görmedikleri için bilmedikleri için biraz daha serbest davranıyorlardı. Zonguldak'ta vaka sayıları çok yüksek artmıştı bir iki hafta öncesine kadar. İnsanlar kendi eşlerinin, dostlarının ve ailelerinin bu durumla karşılaştığını görünce biraz daha tedbirli olmaya başladılar. Hafta sonlarının kısıtlı olması neticesinde biraz daha vakalarımız düşüyor" şeklinde konuştu.

Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita normale dönüyor
Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita normale dönüyor
Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita normale dönüyor
Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita normale dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ

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