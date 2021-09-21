Adem O¨zen: Moss Lounge The Bosphorus ile yatırımları arttırıyoruz

Özen Grup'un başındaki isimlerden olan Adem Özen"Hizmet sektörüne dair ciddi adımlar attık. Bununla birlikte giyim sektöründe deSanta Cruz olarak markalaşmaya devam ediyoruz. Sadece yurtiçi değil başta Fransa da olmak üzere yurtdışı girişimlerimiz sürüyor" dedi.

ÖNCELİK HİJYEN

Özen, "En üst kaliteye ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hizmet sektöründeki faaliyetlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Aynı zamanda tüm hizmetlerin kontrollü normalleşme sürecine uygun olacak şekilde verilmesine büyük önem gösteriyoruz. Hizmet sektöründe başı çeken hijyen oluyor ve buna ek olarak sosyal mesafe kuralları da asla ihmal edilmiyor. Gösterilen bu hassasiyetler neticesinde müşterilerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde uğurlanmış oluyor. Öyle ki öncelikli misyonun müşteri memnuniyetidir. Bunun üzerinde tüm kontrollere yer verilir ve olası zorlu süreçlerin önüne geçilir. Pandemiden kaynaklı olarak sektörde üst düzey çalışmalara yer veren sayılı işletmelerden bir tanesi olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.

YURTDIŞI YATIRIMLAR ARTACAK

Müşteri kitlesini her geçen gün arttırdıklarını belirten Adem Özen, "Sadece yurtiçinde faaliyet göstermekle yetinmiyoruz. Önceleri Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde aktifken şimdi Fransa'da ciddi görüşmelerimiz var. İlerleyen zamanlarda Fransa üzerinden gerçekleşecek faaliyetlere ve de yatırımlara netlik kazandırılacak. Şimdilerde Fransa kadar Almanya yatırımlarının da üzerinde duruyoruz. Tüm bu hamleler Özen Grup bünyesindeki hızlı ve etkili çalışmaları kanıtlar nitelikte. Hatta sadece kendi bünyesinde çalışma göstermeyip yurtdışı yatırımlarına dair yatırımcıları teşvik eden hamlelere de yer veriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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