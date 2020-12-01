Adem Elması nedir? Adem elması kemiği nedir? Neden vardır?

Adem elması, erkeklerin boyunlarında bulunur ve gırtlak büyümesinin bir sonucu olarak yer alır. Her erkekte bulunmasa da dünya üzerinde milyonlarca erkekte Adem Elması bulunur. Peki Adem Elması nedir? Adem Elması neden olur ve bir zararı var mıdır?

Adem Elması, erkeklerin gırtlaklarında büyüyen tiroit çıkıntısının halk arasındaki ismidir. Bilimsel olarak verilen isim ise larinks tümseğidir . Peki Adem elması nedir ve bir zararı var mıdır?

NEDEN ADEM ELMASI?

Adem Elması'nın asıl ismi "larinks tümseği"'dir. Adem elması, ona halk dilinde verilen addır. Adem Elması denilmesinin kökeni İncil'deki "Adem" hikayesinden gelmektedir. Gırtlakta yer alan bu çıkıntı "yasak elma" olarak sembolize edilir. Tabi ki bunun bilimsel hiçbir açıklaması yoktur ve bu inanış doğru değildir.

ADEM ELMASI NEDİR?

Adem Elması, çoğunlukla erkeklerde görülen gırtlak bölümündeki tümsektir. "Larinski" boyun içerisinde bulunan ses kutusudur ve tiroit kıkırdağıyla birliktedir. Tiroit kıkırdağı bazen boynun dışına doğru bir çıkıntı oluşturabilir. Bu çıkıntı "Adem Elması" dediğimiz şeydir. Adem Elmasının çoğunlukla erkeklerde görünmesinin sebebi, erkeklerde daha iri bir formda bulunmasıdır. Yani kadınlarda da Adem Elması olabilir faka küçük olduğu için dikkat çekmez.

ADEM ELMASI TEHLİKELİ MİDİR?

Adem Elması'nın tıbben bir zararı yoktur. Bu çıkıntı tamamen anatomik bir problemdir. Herkeste var olan kıkırdağın büyümesi ve çıkıntı oluşturmasıyla meydana çıkar. Bilimsel ve tıbbi olarak bir zarar ya tehlikeden bahsedilemez. Yalnızca evrimsel bir fiziki oluşumdur.