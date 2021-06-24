Adem Asil kimdir? 2020 Olimpiyatları Artistik Jimnastik Adem Asil kimdir? Kaç yaşında, nereli?

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Adem Asil, barfiks aleti finallerini 13.766 puanla üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazanan Adem Asil kimdir? Adem Asil kaç yaşında, aslen nerelidir?

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Adem Asil, barfiks aleti finallerini 13.766 puanla üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazanan Adem Asil ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADEM ASİL KİMDİR?

Adem Asil (Abdelrahman Elgamal)21 Şubat 1999 yılında Mısır'da doğan Türk erkek artistik jimnastikçi.Mersin'de yapılan 2020 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda yer aldı.

Abdelrahman Elgamal 21 Şubat 1999'da Mısır'ın İskenderiye kentinde doğdu.

Mısır milli takımının bir üyesi olan Elgamal, 2017 FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası serisinin Fransa'daki Internationaux de France veya Paris World Challenge Cup ve Bulgaristan'daki Varna World Challenge Cup'ta ve ayrıca 2017 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasında yer aldı.

2017 yılında anne ve babasını Mısır'da bırakarak Türkiye'ye taşındı. Eğitimlerine Türkiye'de devam etti ve Türk vatandaşlığına başvurdu. Vatandaşlık almasından sonra Türkiye için ilk defa yarışan ve 2020 Artistik Jimnastik Dünya Kupası Bakü'de yapılan turnuvaya katıldı. Elgamal, 2021 yılında Adem Asil adı altında yarışmaya başladı.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Adem Asil, barfiks aleti finallerini 13.766 puanla üçüncü sırada tamamladı.