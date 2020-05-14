Addison hastalığı bulunan genç, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Addison hastalığı bulunan genç, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Addison hastalığı bulunan genç, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Sırbistan'da rahatsızlanarak yoğun bakımda tutulan gence ambulans uçak Sırbistan'da yaklaşık 40 gündür tedavi gören ve 100 bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı teşhisi koyulan 28 yaşındaki Mahmut Altın,...

Addison hastalığı bulunan genç, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
14.05.2020 00:12 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:15

Addison hastalığı bulunan genç, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sırbistan'da rahatsızlanarak yoğun bakımda tutulan gence ambulans uçak

ÇORUM - Sırbistan'da yaklaşık 40 gündür tedavi gören ve 100 bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı teşhisi koyulan 28 yaşındaki Mahmut Altın, Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek Çorum'da tedavi altına alındı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Koordinatörü ağabeyi Şehmuz Altın'ın yanına giden 28 yaşındaki Çorumlu Mahmut Altın, kısa bir süre sonra rahatsızlanarak orada hastaneye kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası Çorumlu gence, 100 bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı (böbrek üstü bezlerinin salgılama yetersizliği) teşhisi koyuldu. Hemen tedavi altına alınan genç, burada kalp krizi de geçirerek durumu iyice ciddileşti. Yaklaşık 40 gündür tedavisi süren ve yoğun bakımda bulunan Altın için Türkiye'den geçen günlerde kaldırılan ambulans uçak, oradaki doktorların risk görmesi üzerine geri döndü.

Ambulans uçakla ülkeye getirildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MÜSİAD Sırbistan Temsilcisi Cengiz Tufan ile Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in devreye girmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçak, dün tekrar Altın için kaldırıldı. Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yaklaşık 40 gündür tedavi gören Mahmut Altın, Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans uçakla sabaha karşı Amasya Merzifon Havalimanına getirildi. Altın, oradan da ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tekrar tedavi altına alındı.

"Bugün benim için çok önemli bir gün"

Ağabey Şehmuz Altın'da heyecanlı olduklarını dile getirerek "Bugün benim için çok önemli bir gün. Kardeşim şu an hastaneden çıkıyor. Hazırlıklarımızı tamamladık. Özel ambulansla havalimanına taşıyacağız. Buradaki doktorlar çok heyecanlı ve havalimanına kadar bize eşlik ettiler" ifadelerini kullandı.

Addison hastalığı bulunan genç, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Kaynak: İHA

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