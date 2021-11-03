ADDİS ABABA - Tigraylı isyancılarla yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybeden askerler için anma töreni - Haberler
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ADDİS ABABA - Tigraylı isyancılarla yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybeden askerler için anma töreni

AA / Office Of The Prime Minister - Haberler | Güncel

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in törende konuşması ADDİS ABABA - Etiyopya'da ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı başlattığı askeri operasyon esnasında hayatını kaybeden askerler için anma etkinliği düzenlendi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in törende konuşması ADDİS ABABA - Etiyopya'da ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı başlattığı askeri operasyon esnasında hayatını kaybeden askerler için anma etkinliği düzenlendi. Başkent Addis Ababa'da düzenlenen törende Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed konuşma yaptı.

ADDİS ABABA - Tigraylı isyancılarla yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybeden askerler için anma töreni

ADDİS ABABA - Tigraylı isyancılarla yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybeden askerler için anma töreni

ADDİS ABABA - Tigraylı isyancılarla yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybeden askerler için anma töreni

AA / Office Of The Prime Minister - Son Dakika Haberleri
Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.
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