ADDİS ABABA - Tigraylı isyancılarla yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybeden askerler için anma töreni

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in törende konuşması ADDİS ABABA - Etiyopya'da ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı başlattığı askeri operasyon esnasında hayatını kaybeden askerler için anma etkinliği düzenlendi. Başkent Addis Ababa'da düzenlenen törende Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed konuşma yaptı.