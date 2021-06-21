ADDİS ABABA - Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, oy kullandı
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ADDİS ABABA - Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, oy kullandı

Anadolu Ajansı / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel

Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde'nin basın açıklaması ADDİS ABABA - Etiyopya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde'nin basın açıklaması

ADDİS ABABA - Etiyopya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, başkent Addis Ababa'daki bir oy kullanma merkezinde oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Zewde, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ADDİS ABABA - Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, oy kullandı
ADDİS ABABA - Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, oy kullandı
ADDİS ABABA - Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, oy kullandı
ADDİS ABABA - Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, oy kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Abdu Abdulbaqi

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