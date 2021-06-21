ADDİS ABABA - Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, oy kullandı
Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde'nin basın açıklaması ADDİS ABABA - Etiyopya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı.
Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde'nin basın açıklaması
ADDİS ABABA - Etiyopya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, başkent Addis Ababa'daki bir oy kullanma merkezinde oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Zewde, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Abdu Abdulbaqi