ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu

Görüntü Dökümü: Maraton koşusu yapacakların hazırlıkları Maraton koşusu yapılması Maratona katılanlardan görüntüler ADDİS ABABA - Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen Büyük Etiyopya Maratonu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde başkent...

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Maraton koşusu yapacakların hazırlıkları

Maraton koşusu yapılması

Maratona katılanlardan görüntüler ADDİS ABABA - Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen Büyük Etiyopya Maratonu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda start aldı. Bu yıl 21'incisi düzenlenen maratona, Etiyopyalı atletlerin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 25 bin sporcu katıldı.