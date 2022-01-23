ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu - Haberler
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ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Maraton koşusu yapacakların hazırlıkları Maraton koşusu yapılması Maratona katılanlardan görüntüler ADDİS ABABA - Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen Büyük Etiyopya Maratonu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde başkent...

Görüntü Dökümü:

Maraton koşusu yapacakların hazırlıkları

Maraton koşusu yapılması

Maratona katılanlardan görüntüler ADDİS ABABA - Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen Büyük Etiyopya Maratonu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda start aldı. Bu yıl 21'incisi düzenlenen maratona, Etiyopyalı atletlerin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 25 bin sporcu katıldı.

ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu

ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu

ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Son Dakika Haberleri

Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel, Haber

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