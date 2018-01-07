Add Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Kilis Şube Başkanlığı tarafından tertip edilen kahvaltıda üyeleri ile bir araya geldi.



Kilis'te bir Restorant ta gerçekleştirilen kahvaltıya ADD Kilis Şube Başkanı Mehtap Okatan, yönetim kurulu üyeleri CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker, CHP Merkez ilçe Başkanı Mehmet Akif Onur ile çok sayıda davetli katıldı.



ADD Kilis Şube Başkanı Mehtap Okatan, Mart ayı içerisinde mülkiyeti ADD tarafından alınan evin açılışını yapacaklarını ifade ederek, "Yeni yerimize taşındık. İnşallah mart ayı içersinde açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün siz değerli üyelerimizle bir araya gelmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz" diye konuştu. - KİLİS