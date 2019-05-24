ADD'den Başkan Kurt'a Tebrik Ziyaret

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette ADD Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, 31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerinde aldığı başarıdan dolayı tebrik etti. Odunpazarı Belediyesi'nin yeni dönemde daha büyük işlere imza atacağına inancının sonsuz olduğunu ifade eden Kerman, ADD Eskişehir şubesi olarak Odunpazarı Belediyesi'nin daima yanında olacaklarını belirtti.

ADD Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman ve yönetim kuruluna gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ADD Eskişehir Şubesine Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler