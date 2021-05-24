Adblue nedir? Adblue ne işe yarar? Adblue fiyatı hakkında merak edilenler

Dizel motorlu otobüs, midibüs ve kamyon gibi araçlarda kullanılmaya başlanan adblue kimyasal ayrıştırma ile su buharı ve azot gazına dönüşerek dışarı salınıyor. Egzos eminsyonunda önemli bir araç olan adblue hava kirliğini minimum seviyeye çeken bir yardımcı olarak biliniyor. Peki, Adblue nedir, ne demek? Adblue ne işe yarar? Adblue fiyatı hakkında merak edilenler

Adblue fiyatı bu ürünü araçlarında kullanmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Adblue tam olarak dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarının oluşturduğu NOx emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta kullanılan, toksik olmayan, su berraklığında, ürenin deiyonize su içerisinde %32,5 oranındaki çözeltisi olarak adlandırılabilir.

ADBLUE NEDİR?

Adblue, dizel egzoz sıvısı ( DEF; AUS 32 olarak da bilinir ve AdBlue olarak pazarlanır), bir dizel motorun yarattığı hava kirliliği miktarını azaltmak için kullanılan bir sıvıdır.

ADBLUE NE İŞE YARAR?

Araç motorunda yanan yakıt, dizel partikül filtresi gibi sistemlerden geçerek atmosfere salınır. Bu filtre sistemleri, karbon gazları üzerinde etkili olsa da azot gazları söz konusu olduğunda aynı performansı gösteremez. Doğaya zararlı olan azot gazı salımını engellemek için ise araçlarda SCR sistemi bulunur. Filtre sisteminin yetersiz kaldığı anlarda, SCR katalizörü Adblue sıvısı ile birlikte çalışarak zararlı azot oksit gazlarının egzozdan çıkmasını ve atmosfere karışmasını önler. Asit yağmurlarına ve doğal floranın bozulmasına neden olan azot oksit gazı salımını minimuma indirmeyi sağlayan Adblue sıvısı, emisyon değerlerini yüksek oranda düşürür. Çözelti, sanılanın aksine bir yakıt değildir. Araç performansını yükseltmez, yakıt tüketimini düşürmez. Ancak azot oksit emisyonunu düşürmek, atmosfere salınan zararlı gaz miktarını azaltmak ve hava kalitesini korumak için oldukça etkili, toksik olmayan en etkili çözümlerden biridir.

AdBlue nasıl doldurulur?



Kapağın arkasına hafifçe basarak yakıt doldurma kapağını açın. AdBlue için tasarlanmış olan daha küçük doldurma borusunun mavi kapağını açın. Doğru kalitedeki AdBlue ile doldurun. Depoyu aşırı doldurmayın

AdBlue olmadan araç çalışır mı?



Eğer Adblue tankı boşalırsa, Aracın yakıt püskürtme sistemi otomatik olarak yakıt püskürtmeyi azaltır ve araç çekişten düşer. Adblue tamamen bittiğinde ise ise araç sisteme zarar vermemek için aracınız stop eder ve çalışmaz.

ADBLUE FİYATI NE KADAR?

5 litrelik, 10 litrelik ve daha büyük boyutlarda satılan Adblue fiyatı markaya göre değişmekle birlikte ortalama 5 litresi 40 TL ile 60 TL arasında değişebiliyor.