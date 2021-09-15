Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 25-26 Eylül 2021 - Uşak - Haberler
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Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 25-26 Eylül 2021 - Uşak

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Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 25-26 Eylül 2021 - Uşak

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 25-26 Eylül 2021 - Uşak 15-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 6Federasyonumuzun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan "Aday Hakem Yetiştirme Kursu" 25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nde yapılacaktır.

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 25-26 Eylül 2021 - Uşak 15-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 6

Federasyonumuzun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan "Aday Hakem Yetiştirme Kursu" 25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nde yapılacaktır.

Aday Hakem Kurs Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Hakem Adaylarında Aranan Şartlar İçin Tıklayınız.

NOT : Kursa katılacak adaylar Federasyonumuzun 617 53 44 nolu Posta Çeki Hesabına veya Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32 numaralı banka hesabına 250, 00-TL, kurs katılım ücreti olarak yatıracaklardır.

Kursu başarıyla bitirenler kimlik belgesi, kimlik kartı ve diplomalarını alabilmeleri için yukarıda belirtilen banka hesabına 100, 00 TL yatırarak dekontunu federasyona gönderdikleri takdirde diploma, kimlik belgesi ve kimlik kartı hazırlanarak adreslerine gönderilecektir.

Federasyon hesabına yatırılan ücretler her ne şekilde olursa olsun iade edilmeyecektir.

1. GÜN TARİH SAAT KURS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER SAATİ KURS HOCASININ ADI SOYADI 25 Eylül 2021 08. 30 - 10. 30 Hakemliğe giriş, Müsabaka alanları ve Müsabaka alanları gerekli malzemeleri 2 Şerif YILDIRIM 10. 30 - 12. 30 Tatemi Sporları müsabaka kuralları 2 Şerif YILDIRIM 12. 30 - 13. 30 Öğle Arası 13. 30 - 15. 30 Tatemi Sporları müsabaka kuralları 3 Şerif YILDIRIM 15. 30 - 18. 30 Ring Sporları müsabaka Kuralları 2 Şerif YILDIRIM 2. GÜN TARİH SAAT KURS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER SAATİ KURS HOCASININ ADI SOYADI 26 Eylül 2021 08. 30 - 10. 30 Tatemi Sporları müsabaka puanlama esasları 2 Şerif YILDIRIM 10. 30 - 12. 30 Ring Sporları müabaka puanlama esasları 2 Şerif YILDIRIM 12. 30 - 13. 30 Öğle Arası 13. 30 - 15. 30 Tatemi Sporları Yazılı ve Sözlü Sınavları 2 Şerif YILDIRIM 15. 30 - 18. 30 Ring Sporları Yazılı ve Sözlü Sınavları 3 Şerif YILDIRIM

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 25-26 Eylül 2021 - Uşak

Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 25-26 Eylül 2021 - Uşak

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Haber: Aday Hakem Yetiştirme Kursu - 25-26 Eylül 2021 - Uşak - Haberler
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