Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanları, Partilerinden İstifa Etti

TOKAT'ta, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyen Pazar ve Reşadiye ilçelerinin belediye başkanları ve Emirseyit beldesinin belediye başkanı partiden istifa etti. Üç başkan, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) aday oldu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyen Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ile Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve merkeze bağlı Emirseyit Belediye Başkanı Ertuğrul Ağıl, partiden istifa etti. Pervanlar, Kılıç ve Ağıl BBP'den aday oldu.

AK Parti'den Turhal Belediye Başkan aday adayı olan ancak tercih edilmeyen İlçe Kadın Kolları eski Başkanı Ayla Bedirhan Çelik ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Çelik yaptığı yazılı açıklamada, "Tokat'ta ve özelde Turhal'da çok daha güçlü ve çok daha azimli bir irade ile millet ve memleket lehine çalışabilmek kastıyla kompartıman değiştirerek, milletimizin istikbaline ve devletimizin bekasına adanmış Cumhur İttifakı'nın iki mühim bileşeninden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi saflarında yer almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

- Tokat

Kaynak: DHA