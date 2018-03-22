Adapazarı Belediyesi'nde Toplu Sözleşme İmzalandı

Adapazarı Belediyesi adına Yerelsen İşverenleri Sendikası ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.

Adapazarı Belediyesi adına Yerelsen İşverenleri Sendikası ile iş adına Hak İş konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında kadrolu belediye işçilerini ilgilendiren 2 yıllık toplu sözleşme imzalandı. Adapazarı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen imza törenine, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ve işçi personeller katıldı. Toplu iş sözleşmesine göre, Adapazarı Belediyesi'nde çalışan 70 kadrolu işçinin, ücret, ikramiye, yemek yardımı, yakacak yardımı, giyim yardımı, aile yardımı, öğrenim yardımı, hastalık yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı gibi mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Emek kavramının insan hayatında en kıymetli unsur olduğuna vurgu yapan Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Yaptığımız çalışmalarda Adapazarı Belediyesi ile birlikte hareket ederek, sorunların çözümü noktasında önemli adımlar attık. Elbette emek kavramı insan hayatındaki en kıymetli unsurdur. Bizler de bu anlayışla hareket ederek işçilerimizin hakları konusunda elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz" dedi.

Törende konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ise, sözleşmenin tüm işçilere hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Dişli, "Görevde olduğumuz süre zarfında her zaman işçilerimizin ve emekçilerimizin hakları konusunda ciddi hassasiyetler gösterdik. Adapazarı Belediyesi olarak günümüzün ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak imkanlarımız ölçüsünde en iyi iyileştirmeleri sendikamızla görüşerek yaptık. Bu vesile ile ben bir kez daha sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sendika temsilcilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA