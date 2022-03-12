'Adanış Kutsal Kavga' vizyona girdi! Adanış Kutsal Kavga filmi konusu ve oyuncuları hakkında detaylar...

Filmde Can Nergis, Dilek Serbest, Aslıhan Karalar, Cenk Kangöz ve Turgay Tanülkü gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yüksek bütçeli ve özenli bir prodüksiyonla çekilmiş olan "Adanış Kutsal Kavga", başarılı bir Gala Gecesinin ardından 11 Mart 2022'de vizyona girdi.

EŞİNE AZ RASLANIR BAŞARIYA İMZA ATTI

Etkileyici fragmanlarıyla büyük ilgi gören ve aksiyon sinemasında çığır açmaya hazırlanan "Adanış Kutsal Kavga" henüz Türkiye'de vizyona girmeden yurt dışına satılarak eşine az rastlanır bir başarıya da imza attı. Dövüş sporları ve aksiyon sineması hususunda derin bir kültüre sahip Tayvan, Güney Kore ve Japonya'da büyük ilgi gördü. Filmin lisans anlaşması yapılan bu ülkelerde gösterilecek olması sinema çevrelerinde büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

ETKİLEYİCİ VE GÜÇLÜ BİR ANLATIM

Dövüş koreografilerinde özellikle yeni bir savunma ve mücadele sporu olan HANKANDO'nun felsefesi ve erdemi izleyiciye güçlü bir şekilde yansıtılıyor. Filmin yapımcısı Şenel İlhan tarafından dövüş sanatları literatürüne armağan edilen Hankando stilinin ismi "Soylu Hakanların Yolu" anlamına geliyor. Şenel İlhan, otoriteler tarafından onuncu seviyenin üzerine çıkabilmiş büyük ustalara verilen çok özel bir unvan olan Grand Master belgesinin de sahibi. Filmin göz alıcı aksiyon sahnelerinde kullanılan bu tekniği beyaz perdede kullanan filmin senaristi ve oyuncusu Baki İlhan, Hankando'nun yaratıcısı Şenel İlhan'ın oğlu. Hankando stilinde master olan Baki İlhan'ın yanı sıra Hankando okullarında eğitim gören birçok isim de filmde figüran olarak görev aldı.

ETKİLEYİCİ KONUSU İLGİ ÇEKİYOR

Filmde, Adanmışlar İstanbul'un fethiyle birlikte Türklerin eline geçen kutsal bir haritayı korumakla görevlidir. Muhteşem bir savaşçı olmak üzere yetiştirilen "Adanmışlar", hayatlarında en az bir defa Julius ailesi ile çarpışmak zorunda kalmıştır. Son adanmış olan İlhan'ın yıllardır kayıp olan abisi Gölgesiz de böyle bir çarpışma sonunda yaralanır. Emaneti İlhan'a devreder. Artık Julius ailesinin hedeflerinde adanmış İlhan vardır. Başarılı eski bir istihbaratçı olan İlhan'ın, o dönemde büyük aşkı olan Cemre ile yolları yeniden kesişir. Artık İlhan ve sevdiklerinin hayatı tehlikededir... Cemre, İlhan'ı bir kez daha kaybetmemek için yanında olmak ister. İlhan, tarihte hiçbir adanmışın yapmadığı bir seçim yapar… Konusuna bakıldığında, tarihî ve güncel kurgunun birbiriyle örüntüsü, izleyenleri dönemler arası bir yolculuğa çıkarıyor. Güçlü bir alt metinden beslenen senaryoda insanın özünde olan kuvvetli duygular yoğun bir şekilde işleniyor. İç dinamiklerimize yön veren; adalet, vefa, emanete sahip çıkmak, sabır, yiğitlik, cesaret, uğruna gerektiğinde can feda olunacak bir amacı olmak, zulme karşı bir duruş sergileyebilmek, istenmeyen sonuçlarla keskin yüzleşmeler bunlardan sadece birkaçı.

Filmde dönemsel yani tarihî unsurların yanı sıra güncel bir kurgu hemen dikkati çekiyor. Güncel boyutunda geçmişi ve geleceği birbirine bağlayan insanî bir öykü var ki, izleyici gözüyle, merak konusu bir misyonu hissettiriyor. Bu anlamda geçmişin somut tınısı geleceğin gizemiyle izleyiciyi ekran başında tutacak yetkinlikte… Ara vermeksizin insanî duyguları anbean hissettiren yapısıyla Adanış Kutsal Kavga, bazen kesintisiz ve uzun süren aksiyon sahneleriyle ilgiyi toplarken, izleyiciye, adeta, bu film ruhumdan bir parça dedirtecek kadar güçlü mizansenler taşıyor. Özellikle Baki İlhan'ın dövüş sahnelerindeki performansı, dünya sineması yeni bir yüz ve üslupla yeni bir dünya sanatçısı yetiştiriyor dedirtecek kadar güzel sahneleri izleyiciyle buluşturuyor. Filmin içinde tabir yerindeyse geniş bir sembolik sermaye var. Sahici değerler hem somut aynı zamanda da sembolik bir dille ifade edilmiş…

Sonuç olarak, Adanış Kutsal Kavga sinema filmi, konusu, güçlü çekim ve aksiyon sahneleriyle seyirciyi sinemalara çekecek altın standartları bir araya getirmiş bir yapım. Filme harcanan bütçe de söylenenleri pekiştirir nitelikte… Bu nedenle, son zamanlarda üzerinde çok emek harcanan en yüksek bütçeli sinema filmi oluşuyla da gündemde. Kültür Bakanlığı destekli, güçlü ve özgün ana karakterleri ve çarpıcı hikâyesiyle büyük ilgi gören ADANIŞ KUTSAL KAVGA sinema filmi 11 Mart 2022'de vizyona girdi ve süreç devam ediyor…