Adanalı kemancının müzik performansını mahalle sakinleri sokakta dinledi
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Uğur Yıldırım, Adana, Güncel

Adanalı kemancının müzik performansını mahalle sakinleri sokakta dinledi

KORONAVİRÜS nedeniyle insanlar evlerinde kalarak önlem alırken, Adana'da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine müzik performansı sergiledi.

20.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:15
Adanalı kemancının müzik performansını mahalle sakinleri sokakta dinledi

KORONAVİRÜS nedeniyle insanlar evlerinde kalarak önlem alırken, Adana'da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine müzik performansı sergiledi. Evlerinin balkonuna çıkan mahalle sakinleri şarkılara eşlik edip cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birçok iş yeri faaliyetini durdururken, özel işletmelerin birçoğu da personelini evden çalışmaya yönlendirdi. Hastalıktan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinde insanlar balkonlarında şarkı söylerken, bu etkinliğe bir örnek de Adana'dan geldi. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı duyuruyla vatandaşların mümkün olduğunca evden çıkmaması istenirken, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine müzik performansı sergiledi. Mahalle sakinleri evlerinin balkonuna çıkarak şarkılara eşlik edip cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

CAMIMIZA TAŞ ATIP, İSTEKTE BULUNANLAR OLUYOR'Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini, bu süreçte bakanlıkların aldığı kararların doğru bulduğunu ifade eden Uğur Yıldırım, "Konserlerimiz, sahnelerimiz iptal edilse de insanların evden çıkmaması gerekiyor. Biz de hem 18 Mart dolayısıyla şehitlerimizi anmak, hem de insanlara moral sağlamak açısından böyle bir program yapmaya karar verdik. Çok da güzel tepkiler aldık. Örneğin evimizin camına taş atıp, kağıda yazarak istek gönderenler oldu. Bu zor süreçte insanları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Bugünden itibaren programlarımıza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.'İNSANLARI EVDE KALMAYA, MÜZİKLE UĞRAŞANLARI ÜRETMEYE DAVET EDİYORUM'Özel bir kolejde müzik öğretmenliği de yapan Yıldırım, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinden dolayı öğrencilerini özlediğini ifade ederek, "Zor bir süreçten geçiyoruz ancak bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ben de herkesi evde kalmaya, müzikle uğraşanları da üretmeye davet ediyorum. Diğer müzisyen arkadaşlarımız da benzer programlar düzenliyor. Bu tarz etkinlikleri yapmalıyız" dedi.'MÜZİĞİ DUYUNCA GELDİM'Müzik performansını dinlemek için otomobiliyle Yıldırım'ın evinin önüne gelen Gönül Karabekiroğlu ise, "Ben de evden çıkmamaya çalışıyorum. Bugün işim vardı, çıkmak zorunda kaldım. Evlerimizi dezenfekte ediyoruz, insanlarla mümkün olduğunca irtibat kurmamaya çalışıyorum. Müziği duyunca buraya geldim" ifadelerini kullandı.'MÜZİĞİ DUYUNCA EVDEN ÇIKTIM'Üniversite öğrencisi Merve Şimşek de, Yıldırım'ın performansını duyunca iki dakikalığına evden çıkmaya karar verdiğini belirterek, "Ben de uzun süredir evden çıkmıyorum. Aslında herkesin evde olması gerekiyor. İki gündür evden dinliyordum. Bugün biraz hava almak istediğim için evden çıktım. Dinledikten sonra evime geri döneceğim. İnsanlarda bir karamsarlık var. Müzik dinlemek iyi geldi. Umarım devam eder" diye konuştu.POLİS UYARDI

Öte yandan bir vatandaşın gürültü olduğu gerekçesiyle ihbarda bulunmasıyla Yıldırım'ın evine polis ekipleri sevk edildi. Yıldırım ekiplerin uyarısı üzerine performansını sonlandırırken mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi.


Kaynak: DHA

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