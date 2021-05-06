Adana'yı vuran sağanak yağışta ilginç diyalog: "Neco sel'e giden geri gel geri gel" diyerek uyardı

Adana'yı vuran sağanak yağışta ilginç diyalog: "Neco sel'e giden geri gel geri gel" diyerek uyardı Adana'nın Kozan ilçesinde bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile komşusunu cep telefonuna çeken bir vatandaş o anları an ve an yansıttı.