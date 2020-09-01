Adana'yı sis sardı, uçuşlarda gecikme yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'yı sis sardı, uçuşlarda gecikme yaşandı

Adana'yı sis sardı, uçuşlarda gecikme yaşandıGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da gece bastıran sis, kent trafiğini olumsuz etkilerken, uçuşlarda gecikmelere neden oldu.

01.09.2020 06:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 06:14

Adana'yı sis sardı, uçuşlarda gecikme yaşandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da gece bastıran sis, kent trafiğini olumsuz etkilerken, uçuşlarda gecikmelere neden oldu.

Saat 02.30 sıralarında başlayan ve kent merkezinin özellikle güney kesimini etkisi altına alan sis, görüş mesafesini yer yer 100 metre ile 50 metre arasına kadar düşürdü. Karataş Caddesi ile Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda trafiği olumsuz etkileyen sis, sürücülerin dörtlü flaşörleri ile sis farlarını açarak seyirlerine devam etmelerine neden oldu. Adana Havalimanı da sisten etkilendi. İç ve dış hatlarındaki bazı uçuşlar, pilotların sis nedeniyle pisti görememesi nedeniyle gerçekleşemedi. İstanbul'a gidecek bir yolcu, uçaklarının sis nedeniyle Adana'ya inemediğini, uçağın yakıt ikmali için Kayseri'ye gittiğini, bu nedenle de uçuşlarının geciktiğini söyledi. Yolcular, geciken uçuşların ne zaman yapılacağına dair kendilerine henüz bilgi verilmediğini dile getirdi.

Kentin güneyini saran sis yer yer etkili olmaya devam ediyor.

Adana'yı sis sardı, uçuşlarda gecikme yaşandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı Dünya
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı 3. Sayfa
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor Magazin
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı Spor
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi
Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi
Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi
Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı
Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Bakım evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
Bakım evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Dönmez Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hakan Ural Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Çocuk Düğün Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Adana'yı sis sardı, uçuşlarda gecikme yaşandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 06:14:46. #1.14#
title