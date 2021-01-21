Adana'ya Gel Gidek şarkısı dinle! Adana'ya Gel Gidek şarkı sözleri!
19 yaşındaki genç şarkıcı Şahin Kendirci'nin seslendirdiği Adana'ya Gel Gidek şarkısı en popüler şarkılar arasında yer almaktadır. Adana'ya Gel Gidek şarkısı dinle! Adana'ya Gel Gidek şarkı sözleri!
2018 yılında yayınlanan Müslüm filminde, Müslüm Gürses'in gençliğini oynayan başarılı, genç yetenek Şahin Kendirci'nin seslendirdiği Adana'ya Gel Gidek şarkısı dinle! Adana'ya Gel Gidek şarkı sözleri!
ADANA'YA GEL GİDEK ŞARKI SÖZLERİ!
Adana'ya gidek mi?
Şalvarından giyek mi?
Kebabından yiyek mi?
He ya gardaş gel gidek
Adana'ya gidek mi?
Şalvarından giyek mi?
Kebabından yiyek mi?
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Yağmur yağsa kış olur
Güneş doğsa yaz olur
Kızlarında naz olur
He ya gardaş gel gidek
Yağmur yağsa kış olur
Güneş doğsa yaz olur
Kızlarında naz olur
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana güzel derler
He ya gardaş gel gidek
Adana'nın ovası
Yaz bahardır havası
Şen olur hep yuvası
He ya gardaş gel gidek
Adana'nın ovası
Yaz bahardır havası
Şen olur hep yuvası
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana güzel derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana güzel derler
He ya gardaş gel gidek