Adana'ya Gel Gidek şarkısı dinle! Adana'ya Gel Gidek şarkı sözleri!
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Adana'ya Gel Gidek şarkısı dinle! Adana'ya Gel Gidek şarkı sözleri!

21.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:08
Adana'ya Gel Gidek şarkısı dinle! Adana'ya Gel Gidek şarkı sözleri!

19 yaşındaki genç şarkıcı Şahin Kendirci'nin seslendirdiği Adana'ya Gel Gidek şarkısı en popüler şarkılar arasında yer almaktadır. Adana'ya Gel Gidek şarkısı dinle! Adana'ya Gel Gidek şarkı sözleri!

2018 yılında yayınlanan Müslüm filminde, Müslüm Gürses'in gençliğini oynayan başarılı, genç yetenek Şahin Kendirci'nin seslendirdiği Adana'ya Gel Gidek şarkısı dinle! Adana'ya Gel Gidek şarkı sözleri!

ADANA'YA GEL GİDEK ŞARKI SÖZLERİ!

Adana'ya gidek mi?

Şalvarından giyek mi?

Kebabından yiyek mi?

He ya gardaş gel gidek

Adana'ya gidek mi?

Şalvarından giyek mi?

Kebabından yiyek mi?

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Yağmur yağsa kış olur

Güneş doğsa yaz olur

Kızlarında naz olur

He ya gardaş gel gidek

Yağmur yağsa kış olur

Güneş doğsa yaz olur

Kızlarında naz olur

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana güzel derler

He ya gardaş gel gidek

Adana'nın ovası

Yaz bahardır havası

Şen olur hep yuvası

He ya gardaş gel gidek

Adana'nın ovası

Yaz bahardır havası

Şen olur hep yuvası

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana güzel derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana güzel derler

He ya gardaş gel gidek

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