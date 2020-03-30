Adana ve Hatay'da Kovid-19 mağdurlarına yardım
Adana ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden dışarı çıkamayan yardıma muhtaç ailelere erzak kutuları ulaştırıldı.
30.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:54
Adana ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden dışarı çıkamayan yardıma muhtaç ailelere erzak kutuları ulaştırıldı.
Hayırsever iş insanı Mehmet Güven, iki ilde yaklaşık 4 bin aileye, içinde kuru gıda malzemeleri bulunan erzak kutusu gönderdi.
Kutularda, 4 kişilik bir ailenin ortalama bir aylık kuru gıda ihtiyacının bulunduğu belirtildi.
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Kaynak: AA