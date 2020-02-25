Adana valiz kavgasına 8 tutuklama
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Adana valiz kavgasına 8 tutuklama

Valiz kavgasına 8 tutuklamaADANA otogarında, 3 kişinin yaralandığı valiz kavgasında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

25.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:39
Adana valiz kavgasına 8 tutuklama

Valiz kavgasına 8 tutuklama

ADANA otogarında, 3 kişinin yaralandığı valiz kavgasında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Valiz kavgası, 21 Şubat'ta ilçesi Fezvipaşa Mahallesi'ndeki Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 'a gitmek isteyen Burhan İ. (36), valizini görevlilere verdi. Firma yetkilileriyle valiz nedeniyle tartışan Burhan İ., telefonla arayarak akrabaları Murat İ. (29), Özgür T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B.'yi (20) çağırdı. Tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan taraflardan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, firma çalışanları Halit A., Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A. ve Hamdin A. ile Burhan İ., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B.'yi gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halit A., Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T. ve Vedat İ. ve Volkan B. tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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: Adana valiz kavgasına 8 tutuklama
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