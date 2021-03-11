Adana Valisi Süleyman Elban AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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Adana Valisi Süleyman Elban AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

11.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:52
Adana Valisi Süleyman Elban AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Adana Valisi Süleyman Elban, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AFAD İl Müdürü Gültekin Genç'ten kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Elban, daha sonra yüksekten yaralı indirme tatbikatını izledi.

Ziyaret sonunda bir açıklama yapan Vali Elban, AFAD'ın acil durumlara müdahale, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde ülkenin önde gelen kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Ülkenin neresinde bir afet yaşanırsa yaşansın devlet olarak koordinasyon içinde afetzedelerin yaralarını sardıklarını kaydeden Elban, "Yakın örneği İzmir ve Elazığ depremidir. Ülke olarak geldiğimiz bu nokta çok kolay harekete geçtiğimiz ve reaksiyon gösterdiğimizin kanıtıdır. Adana da deprem kuşağının yoğun olduğu bir bölgede yer alıyor. Kendilerini ve sevdiklerini korumak isteyen vatandaşlar öncelikle; depreme hazırlık yapmalı. Deprem sırasında ve sonrasında doğru hareket etmek çok önemli ve alınacak basit ama hayat kurtaracak önlemle büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımız 'Afet Bilinci Eğitimi' almasını ve AFAD gönüllüsü olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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