Adana Valisi Elban, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.
ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.
Vali Elban, ziyaretinden dolayı Firik'e teşekkürlerini sunarak, başarılı çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik etti.
Gelecek yıl 5 Ocak'ta kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayacaklarını anımsatan Elban, organizasyonlara AA'nın vereceği desteğin önemini anlattı.
Firik de Vali Elban'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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