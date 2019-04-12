Adana Trenin Önüne Atlayan Genç Öldü

Adana'da yolcu treninin önüne atlayan Özkan S. (25), yaşamını yitirdi.

Olay, Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik tedavi gören ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Özkan S., ellerini havaya kaldırarak Adana-Mersin yönüne giden trenin önüne atladı. Çarpmanın etkisiyle raylar altında kalan Özkan S. hayatını kaybetti. Özkan S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Birimi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA