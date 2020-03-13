ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapisADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, sokak düğününde çıkan kavgada, rastgele ateş ederek Eren Çinçik'in (11) ölümüne, Mustafa Soyarslan'ın (15) yaralanmasına neden olan Mehmet Sayan Çerçioğlu (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, sokak düğününde çıkan kavgada, rastgele ateş ederek Eren Çinçik'in (11) ölümüne, Mustafa Soyarslan'ın (15) yaralanmasına neden olan Mehmet Sayan Çerçioğlu (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstiklal Mahallesi'nde geçen yıl 19 Temmuz günü sokak ortasında düzenlenen düğünde, Mehmet Sayan Çerçioğlu, arkadaşları K.S. ve A.S. ile oynadığı sırada, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan 2 kişinin geldiğini gördü. Çerçioğlu ile ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Sayan Çerçioğlu, tabancasını çıkartıp, rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar, Eren Çinçik ile Mustafa Soyaslan'a isabet etti. Çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren Çinçik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Soyaslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI Olaydan sonra kaçan Mehmet Sayan Çerçioğlu ve kavgaya karışan 2 kişi yakalandı. Çerçioğlu tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Mehmet Sayan Çerçioğlu hakkında cinayet ve yaralama suçundan açılan davada bugün karar verildi. Yargılamayı yapan Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Kavga nedeniyle açılan dava ise ayrıca görülüyor. Kaynak: DHA Haberin Videosu: ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV