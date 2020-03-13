ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV - Haber
Mehmet Sayan, Güncel

ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV

Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapisADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, sokak düğününde çıkan kavgada, rastgele ateş ederek Eren Çinçik'in (11) ölümüne, Mustafa Soyarslan'ın (15) yaralanmasına neden olan Mehmet Sayan Çerçioğlu (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

13.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:45
ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV

Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, sokak düğününde çıkan kavgada, rastgele ateş ederek Eren Çinçik'in (11) ölümüne, Mustafa Soyarslan'ın (15) yaralanmasına neden olan Mehmet Sayan Çerçioğlu (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstiklal Mahallesi'nde geçen yıl 19 Temmuz günü sokak ortasında düzenlenen düğünde, Mehmet Sayan Çerçioğlu, arkadaşları K.S. ve A.S. ile oynadığı sırada, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan 2 kişinin geldiğini gördü. Çerçioğlu ile ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Sayan Çerçioğlu, tabancasını çıkartıp, rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar, Eren Çinçik ile Mustafa Soyaslan'a isabet etti. Çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren Çinçik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Soyaslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Olaydan sonra kaçan Mehmet Sayan Çerçioğlu ve kavgaya karışan 2 kişi yakalandı. Çerçioğlu tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Mehmet Sayan Çerçioğlu hakkında cinayet ve yaralama suçundan açılan davada bugün karar verildi. Yargılamayı yapan Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kavga nedeniyle açılan dava ise ayrıca görülüyor.

ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar Haber
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar
Sağlık Bakanı, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor Haber
Sağlık Bakanı, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Muhterem Nur Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 18:44:12. #1.14#