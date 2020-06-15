ADANA Silahla alacaklısının evini bastı, otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalandı
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ADANA Silahla alacaklısının evini bastı, otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalandı

Silahla alacaklısının evini bastı, otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalandıADANA'da alacaklı olduğu Cüneyt Y.?nin evine giden ve silahla ateş açan Adnan Kaya, kendisine karşılık verince olay yerinden kaçtı.

15.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:05

Silahla alacaklısının evini bastı, otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalandı

ADANA'da alacaklı olduğu Cüneyt Y.?nin evine giden ve silahla ateş açan Adnan Kaya, kendisine karşılık verince olay yerinden kaçtı. Polisin 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakaladığı Kaya'nın otomobilinden yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kaya'nın, uyuşturucu maddeleri kullanmak için aldığını söylediği öne sürüldü.

Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Kaya (36), bir süre önce Cüneyt Y.?ye (33) bir miktar borç verdi. Aradan zaman geçmesine rağmen borcunu ödemeyince Adnan Kaya, Cüneyt Y.?yi telefonla arayarak, alacaklarını istedi. Olumsuz yanıt alan Adnan Kaya, Cüneyt Y.?nin evine gitti. Burada tartışmaya Cüneyt Y. ile tartışmaya başlayan Adnan Kaya belindeki tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı. Cüneyt Y. de evindeki pompalı tüfekle Adnan Kaya'ya karşılık verdi. Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, apartmanın otoparkındaki 3 araç isabet aldı. Bunun üzerine Adnan Kaya, otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Cüneyt Y.?yi gözaltına aldı. Cüneyt Y.?nin evinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis, olay yerinden kaçan Adnan Kaya'nın yakalanması için şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerine gittiği tespit edilen Adnan Kaya, polisi görünce otomobiline binerek kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından Adnan Kaya yakalandı. Kaya'nın otomobilinde yapılan aramalarda olayda kullandığı ruhsatsız tabanca, satışa hazır 336 fişek esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 635 lira para ele geçirildi.

'UYUŞTURUCU MADDELERİ KULLANMAK İÇİN ALDIM'

Cüneyt Y., emniyetteki ifadesinde husumetli olduğu Adnan Kaya'nın kendisini tabancayla tehdit etmesi üzerine kendisini korumak için ateş açtığını öne sürdü. Adnan Kaya ise Cüneyt Y.?nin kendisine olan borcunu ödemediğini, telefonda küfretmesi üzerine sinirlenip evine gittiğini ve Cüneyt Y.?nin silah kullanınca korkup kaçtığını söylediği öne sürüldü. Öte yandan Kaya'nın otomobilinden çıkan uyuşturucu maddeleri de satmak için değil, kullanmak için aldığını söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan Kaya, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'silahla tehdit' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Cüneyt Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA Silahla alacaklısının evini bastı, otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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