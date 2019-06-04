ADANA ŞEHİDİN ADANA'DAKİ BABA OCAĞINA ACI HABER VERİLDİ

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askerin, Adana nufusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) olduğu öğrenildi. Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, Yücel'in şehadet haberini Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde oturan Sevtap-Cabbar Yücel çiftine verdi. Yücel çifti acı haberle büyük üzüncü yaşadı. 5 aylık asker olan şehit Eren Yücel'in bekar olduğu ve 2 kardeşi bulunduğu öğrenildi. Türk bayrağı asılan şehidin evine yakınları taziyeye geldi.

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler ile çıkan sıcak temasta 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Tunceli-Ovacık Kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA