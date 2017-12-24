Adana Sahte Polisin Gözcüsü, Yakalandı

Sahte polisin gözcüsü, yakalandı



ADANA'da kendisini 'polis' olarak tanıtarak, Teksin Ağar'ın (77) 400 bin lira değerindeki altınlarını alan, kaçarken esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edilen Selçuk Erbaş'a (34) gözcülük yaptığı belirlenen Kemal Yazıcıoğlu (29), evine operasyon yapan polislerden kaçmak için 2'nci kattan atlayınca ayağını kırdı.



Olay, 22 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli doktor Teksin Ağar'ın evine giden Selçuk Erbaş, kendisini 'polis' olarak tanıtarak, süren soruşturma kapsamında evde bulunan altın ve paraları vermesi gerektiği söyledi. Bu arada arkadaşı Kemal Yazıcıoğlu apartman girişinde gözcülük yaptı. Selçuk Erbaş, bir kuyumcudan yüklü miktarda altın çalındığını ve evde altın ve üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını söyledi. Çantada sakladığı altınları alıp getiren Teksin Ağar, Selçuk Erbaş'a polis kimliğini sordu. Erbaş'ın kimliğinin yanında olmadığını söylemesi üzerine Teksin Ağar, kapıyı kapatmak istedi. Ancak kapının kapanmasını engelleyen şüpheli, eve girip kadını iterek elindeki çantayı alıp apartmandan koşarak inmeye başladı. Bu sırada evinin balkonuna çıkan Teksin Ağar, çığlık atıp yardım istedi.



Bölgede bulunan Kuyumcular Çarşısı'ndaki esnaf, şüpheli Selçuk Erbaş'ı apartmandan çıkarken yakaladı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Esnaf, şüpheliyi elindeki altın çantasıyla birlikte çağrılan polise teslim etti. Eve çıkan polis, Teksin Ağar'ı yerde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekibi, yaşlı kadının yere düşmeye bağlı kalça kemiğinin kırıldığını belirledi.



PERCEREDEN ATLADI



Yaklaşık 400 bin lira değerindeki altınlarla kaçamadan yakalanan Erbaş, olayı Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte planladıklarını söyledi.



Polis, Yazıcıoğlu'nun merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Gelen ekipleri gören şüpheli 2'nci kattaki evinin penceresinden atladı. Atmayınca ayağı kırılan şüpheli yakalanarak sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağı alçıya alınan Yazıcıoğlu, tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgulanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.