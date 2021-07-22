Adana sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
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Adana sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Adana sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'da, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Adana'da, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Yumurtalık ilçesindeki halk ve belediye plajı Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların tercih ettiği uğrak mekanlardan oldu.

Sıcak hava ve bunaltıcı nemden kaçan vatandaşlar, denize girerek vakit geçirdi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra tekrar sahillerinin canlandığını söyledi.

Vatandaşlara sürekli sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları uyarısında bulunduklarını belirten Filik, bayramdan sonra da vatandaşların ilçeye gelmelerini arzu ettiklerini aktardı.

Adana sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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