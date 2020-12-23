Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor

23.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:15
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor

ADANA'nın 'Nimet Ablası' olarak bilinen ve daha önce 4 kez büyük miktarda ikramiyenin isabet ettiği biletleri satan büfe sahibi Erdal Çiçek, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesi 100 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi büyük olunca şehir dışına kargo ile bilet göndermeye başladı.

ADANA'nın 'Nimet Ablası' olarak bilinen ve daha önce 4 kez büyük miktarda ikramiyenin isabet ettiği biletleri satan büfe sahibi Erdal Çiçek, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesi 100 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi büyük olunca şehir dışına kargo ile bilet göndermeye başladı. 

Merkez Seyhan ilçesinin Ziyapaşa Bulvarı üzerinde 24 yıldır gazete ve piyango bayiliği yapan Erdal Çiçek, daha önceki yıllarda sattığı Milli Piyango biletlerine 1,5 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon TL ikramiye çıktığını bundan dolayı kentte 'Adana'nın Nimet Ablası' olarak anıldığını kaydetti. Bu yıl Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi kapsamında 100 milyon olan büyük ikramiye için birçok kente kargo ile bilet gönderdiğini belirten Çiçek, "Satışlar çok iyi gidiyor. Tam biletin ikramiyesi 100 milyon, yarım 50 milyon, çeyrek 25 milyon. Daha önce birçok kez büyük meblağlarda ikramiye dağıttığım için insanlar benim bayime bilhassa özel ilgi gösteriyor. Türkiye'nin her yerinden bilet almaya geliyor ve kargo ile isteyenler de oluyor. Bir kaç yıldır kargo yapıyorum. Çünkü insanları kıramıyorum ve bizim için de çok iyi bir satış yöntemi oldu. Rağbet çok büyük. Sisal Şans'a güveniyorlar, inanıyorlar. Herkes bilet almak istiyor" diye konuştu.

Yılbaşı bileti almaya gelen Banuşah Yılmaz, bu büfenin şansına güvendiğini belirterek yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin kendisine çıkacağına inandığını söyledi. Her yıl yılbaşı bileti aldığını dile getiren Hakan Yel ise "Her yıl aldığım biletlere küçük miktarlarda ikramiye çıktı. Bu sene umarım buranın da şansıyla büyük ikramiyeyi kazanacağım diye bekliyorum" dedi.

Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon olarak belirlendi. Bu yılki özel çekiliş için tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL, çeyrek biletler ise 25 TL'den satılıyor. 


Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Engin Altay Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Murat Dalkılıç Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Ryan Babel Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:28:47. #1.14#
title