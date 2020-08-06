ADANA Motosikletli genç silahlı saldırı sonucu öldü
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ADANA Motosikletli genç silahlı saldırı sonucu öldü

Motosikletli genç silahlı saldırı sonucu öldüADANA'da, motosikletiyle hareket halindeyken otomobille gelen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Eren Çolak (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

06.08.2020 21:36 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:59

Motosikletli genç silahlı saldırı sonucu öldü

ADANA'da, motosikletiyle hareket halindeyken otomobille gelen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Eren Çolak (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle hareket halinde olan Eren Çolak'ı bir süre takip eden otomobildeki kimliği belirsiz kişi, motosiklete yaklaştığı anda tabancayla Çolak'a ateş etti. Kurşunların iabet ettiği Çolak, sol göğsünden yaralanarak motosikletin üzerinden düştü. Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Çolak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA Motosikletli genç silahlı saldırı sonucu öldü

Kaynak: DHA

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