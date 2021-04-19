Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların sıklıkla tercih ettiği İstasyon Meydanı, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklarda yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Mersin

Mersin'de kısıtlama saatinin başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin hareketli noktalarından Gazi Mustafa Kemal ve Adnan Menderes bulvarları ile sahil bandındaki kıyı şeridi boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arterlerde denetim yaptı.

Hatay

Hatay'da kısıtlamanın başlamasıyla şehrin işlek caddeleri boş kaldı.

Antakya Şükrü Balcı Caddesi ile çevre yolu sessizliğe büründü, polis ekipleri bazı kavşaklarda denetim yaptı.

Osmaniye

Osmaniye'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları, Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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