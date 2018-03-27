Eskort Çetesi Çökertildi! Fuhuş Yapan Kadınların Aylık Geliri 40 Bin TL
Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden site kurup 52 kadına fuhuş yaptıran çete çökertildi. Fuhuş yapan kadınların aylık gelirinin 40 bin lira olduğu ortaya çıktı.
Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden site kurup 52 kadına fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda çete liderinin de aralarında bulunduğu 4'ü kadın 41 kişi gözaltı alındı.
ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden fuhuş çetesi kuranlara yönelik Adana merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Denizli Muğla, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Antalya, İstanbul, Çorum ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın 41 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında çete lideri İ.H.D. (44) ve yardımcısı A.A'nın (35) da bulunduğu öğrenildi.
AYLIK GELİR KİŞİ BAŞI 40 BİN TL
Düzenlenen operasyonda 11 ayrı eskort sitesi olduğu tespit edilirken, çete lideri İ.H.D.'nin 52 kadına fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Çete liderinin bu sitelerden aylık 350 bin TL gelirinin olduğu belirtilirken site üzerinden fuhuş yapan kadınların ise aylık 40 bin TL kazandığı öğrenildi.
KARISINA FUHUŞ YAPTIRIYOR
Düzenlenen operasyon kapsamında 41 yaşındaki B.U. site üzerinden 35 yaşındaki karısı M.U.'ya fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Şahıslar yapılan baskında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
365 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ
Çete liderinin yardımcısı olan A.A. çete lideri İ.H.D.'ye sitelerden para gelmediğini söyleyerek kardeşi ve amcasının oğlu adına açtırdığı hesaplara 325 bin TL yatırarak çete liderini dolandırdığı öğrenildi. A.A'ın evinde bulunan kasa içeresinde 365 bin TL para ele geçirildi.
HAFTALIK İLAN SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR
Kurulan eskort sitelerinin haftalık ilan ile çalıştığı belirtilirken, sitenin alt bölümüm 300 TL iken sitenin üst bölümün 500 TL olduğu öğrenildi. Siteye verilen ilanlardan ise aylık bin 200 TL ile 2 bin TL kazanç elde ettikleri öğrenildi. Sitenin gold üyelik özelliği bulunurken bu üyelik de verilen diğer ilanlara göre daha büyük olduğu ve daha üst bölümde yer aldığı belirtildi.
Öte yandan, Malatya'da yakalanan 46 yaşındaki Kasım K.'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılan sitelerin özel bir programla açarak sitelere teknik destek verdiği öğrenildi.
-
ADANA MERKEZ PATLIYOR HERKEZCevap Yaz Yayından Kaldır
-
her şehirde var adana yı karalıyorlar. Adana kadar güzel şehir mi var. bilerek yapıyorlar bu haberleriCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Kaçak iddia millet milyonları götürdü siz fuhuşu çökertin eyvallah çökerttin yine bırakıyonuz kaçakcılık iskenderun da hatay iskenderun metre kareye bir çakal düşüyor piyasayı soydular milleti perişan ettiler niye müdahale yok polisimiz niye yıllardır birşey yapmıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
genemi adana ne ararsan var bu adanadaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
iskenderun da kaçak iddia aldı başını gidiyor milleti perişan ettiler milyonları akraba üzerinden aklıyorlar devletimizden yardım bekliyor iskenderun artık bu insanlara dur demeli polisimiz zamanı gelmedimi insanların sömürülmesine izin vermeyin artık senelerdir bu düzene seyirci olan devletimiz artık harekete geçmeliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır