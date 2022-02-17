Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

ADANA merkezli 7 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 tüfek, mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi deşifre etti. Örgüte üye olduğu saptanan 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından dün şafak vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.