Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

28.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:27

Son dakika gündem haberi: Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hanifi K'nin ByLock yazışmalarında ismi geçen 3 zanlı ile terör örgütü şüphelisi 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana, Adıyaman ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarla zanlılar H.D, C.G, N.İ, G.B, M.A.A, S.K. ve G.T'yi yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D, C.G. ve N.İ. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan G.B. tutuklandı, M.A.A, S.K. ve G.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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