ADANA Kazayla arkadaşını öldürdü, tutuklandı Kazayla arkadaşını öldürdü, tutuklandıADANA'da tabancayla oynarken, kazayla arkadaşı Onur Güç'ü (26) vuran Resul Ç. (20) tutuklandı.

Kazayla arkadaşını öldürdü, tutuklandı

ADANA'da tabancayla oynarken, kazayla arkadaşı Onur Güç'ü (26) vuran Resul Ç. (20) tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Güç ve arkadaşı Resul Ç. (20), gece evlerinin yakınındaki sokakta oturup sohbet etti. Belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp, oymaya başladığı öne sürülen Resul Ç. kazara tetiği çekip, silahı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Onur Güç'ün sağ koltukaltına isabet etti. Yere yığılan Güç, komşuları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Güç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan Resul Ç. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA