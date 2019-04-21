Adana Kaza Sonrası Araçta Sıkışan Hamile Eşinin Başından Hiç Ayrılmadı

Kaza sonrası araçta sıkışan hamile eşinin başından hiç ayrılmadı

Adana'da sürücü Mehmet Çakmak birlikte kaza yaptığı ve araçta sıkışan hamile eşi Fatime Çakmak'ın yanından kurtarma ekipleri gelene kadar ayrılmadı. Kaza, Seyhan ilçesi Kuzey Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile olan eşi Fatime Çakmak ile yolculuk eden Mehmet Çakmak, aniden sağa dönmek isteyen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakmak, kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle, araçta bulunan Fatime Çakmak içeride sıkıştı. Şoka giren hamile eşinin araçtan çıkaramayan Çakmak, sağlık ve kurtarma ekiplerin yardım istedi. Bu sırada Çakmak, ekipler gelene kadar araçta bulunan eşinin başından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatime Çakmak'ın dikkatli bir şekilde sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa alıp hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA