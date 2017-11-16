Adana - İzne Gelen Uzman Çavuş, Arkadaşı Tarafından Öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Kara, tartıştığı arkadaşı E.Ö tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

YANINDAKİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 01.00 sıralarında Kozan-Feke Karayolu Sıralık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kara ve E.Ö'nün de aralarında bulunduğu 5 arkadaş, gece yarısı yol kenarında oturup sohbet etmeye başladı. E.Ö. ve Kara arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Üzerinde taşıdığı tabanca ile Kara'ya ateş eden E.Ö., daha sonra olay yerinden kaçtı. Kara'nın kanlar içinde yere yığılmasının ardından olay yerindeki 3 arkadaşı, 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kara'nın öldüğü belirlendi. 2 yıllık uzman çavuş ve bekar olduğu öğrenilen Kara'nın memleketi Kozan'a izne geldiği belirtildi.

KAÇAN KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Kara'nın 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan katil zanlısı E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.